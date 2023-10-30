رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاثنين، وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس، بهدف توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ومساهمة من الجامعة بصورة فعالة لما يبذلونه من جهد في خدمة العملية التعليمية، وذلك بالدور الثالث بالمبني الإداري في مقر المستشفى الجامعي القديم.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران، نائبي رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد فتحي، مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور شرف الدين شاذلي، مدير الوحدة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

تطوير المنظومة الطبية بجامعة سوهاج

وأكد «النعماني» سعي إدارة الجامعة للارتقاء بالمنطومة الطبية وتطويرها بشكل مستمر، وتوفير الخدمات الطبية، وتقديم التيسيرات العلاجية كافة لمنسوبي الجامعة، كجزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه العاملين بها، إلى جانب تفعيل الدور الخدمي والاجتماعي لها، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء وتجهيز الوحدة لاستقبال حالات الطوارئ لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم، على مدار ٢٤ ساعة.

10 غرف مجهزة بالوحدة

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الوحدة تشمل الجانب الإداري، وجناح خاص لتقديم الخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، وتضم 10 غرف إقامة مجهزة درجة أولي، وقاعات انتظار للمرافقين، كما أن موقع الوحدة داخل المستشفى متصل بعنايات القلب والصدرية والعصبية والتخدير، وكذلك بغرف العمليات داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي، أن الطاقم الطبي للوحدة يتكون من عضو هيئة تدريس في كل تخصص، ومدرس مساعد وطبيب مقيم، إلى جانب هيئة التمريض، مشيرًا إلى أن القسم الإداري داخل الوحدة يشتمل على أداء الإجراءات الخاصة بالبطاقات العلاجية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس للأمراض المزمنة والحادة، وتسهيل صرف العلاج والأدوية لهم، طبقا للائحة صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس.

جدير بالذكر أنه في حالة وجود استفسارات، يرجى التواصل مع عميد الكلية، ومدير عام المستشفيات الجامعية.