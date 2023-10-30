حنان مطاوع تدعم أبناء غزة: أشعر بالقهر لما يحدث في فلسطين

حلت الفنانة حنان مطاوع ضيفة على برنامج arabwood، وتحدثت خلال لقائها عن شعب غزة ودعمها لهم.

وقالت حنان مطاوع: الواحد حزين الفترة دي وحاسس بالقهر والعجز أمام ما يحدث لأخواتنا وأهالينا في فلسطين وفي غزة تحديدا، والنصر لفلسطين، وحسبي الله ونعم الوكيل في الإبادة التي تحدث حاليا، وبدعي دائما لفلسطين ولو كان فيه تطوع أو تبرع هقدم اللي في الإمكان.

حنان مطاوع تتألق في مسلسل صوت وصورة

وحققت حنان مطاوع نجاحا كبيرا بمسلسل صوت وصورة من بطولة نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر.