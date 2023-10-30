حنان مطاوع تروج لمسلسل «صوت وصورة» بعد نجاح حلقاته الأولى

روّجت الفنانة حنان مطاوع لمسلسلها الجديد «صوت وصورة»، الذي يعرض حالياً، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً.

حنان مطاوع وكواليس مسلسل «صوت وصورة»

ونشرت حنان مطاوع صور من كواليس مسلسل «صوت وصورة»، وهو مشهد جمع بينها وبين ابنتها بعد خروجها من السجن، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، والعمل من إنتاج «أروما استديوز» للمنتج تامر مرتضى.

أبطال مسلسل صوت وصورة

المسلسل من بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر.

- المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويجسد الفنان وليد فواز دور زوج الفنانة حنان مطاوع خلال الأحداث، ويقدم صدقي صخر دور محامِ أمام الفنانة حنان مطاوع.

أحداث مسلسل صوت وصورة

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة» يعرض عبر شاشة مجموعة قنوات DMC وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء فيما يعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية الساعة 3 عصرا، من يوم السبت إلى الأربعاء.