جيش الاحتلال يفرض حصارا على شمال غزة كتب: مريم جاد 09:00 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 قصف غزة أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فرنسا تشكر مصر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة استشهاد 3 مواطنين في قصف لجيش الاحتلال استهدف سيارة بشمال غزة تجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة من قطاع غزة كم مرة اجتاحت إسرائيل قطاع غزة؟.. تعرف على انتهاكات الاحتلال منذ 1956 تجدد إطلاق الرشقات الصاروخية من غزة تجاه المستوطنات نبيلة عبيد تدعم أطفال غزة: «قلبي واجعني عليهم» غزة قصف غزة جيش الاحتلال بقلم مريم جاد