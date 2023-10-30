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جيش الاحتلال يفرض حصارا على شمال غزة

كتب:

مريم جاد
09:00 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
قصف غزة

قصف غزة

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة.

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