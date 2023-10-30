«معلومات الوزراء»: مواعيد عمل وغلق المحال بعد تطبيق التوقيت الشتوي

مع بدء العمل رسميا بالتوقيت الشتوي اعتبارا من الخميس الماضي، حددت وزارة التنمية المحلية مواعيد فتح وغلق المحال والمطاعم.

استمرار تطبيق المواعيد الشتوية

وأعلن اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية والتي تم إعلانها نهاية شهر سبتمبر الماضي.

مواعيد المحلات

وذكر مركز معلومات مجلس الوزراء فى تقرير أصدره منذ قليل مواعيد عمل المحلات فى غضون التوقيت الشتوى وهى كالتالى،

- مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية من 7 صباحا حتى 10 مساء.

- مد العمل ساعة للمحلات والمولات لتغلق 11 مساء أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد.

المطاعم والكافيهات

- المطاعم والكافيهات والبازارات منها الموجودة فى المولات تعمل من 5 صباحا حتى 12 منتصف الليل.

- مد العمل ساعة للمطاعم والكافيهات والبازارات لتغلق 1 صباحا أيام الإجازات والأعياد والخميس والجمعة.

- خدمة التيك أواى وتوصيل الطلبات للمنازل تستمر على مدار 24 ساعة.

- استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.

- مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضار ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.