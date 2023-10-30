«التنمية المحلية»: الدولة ستتصدى بحزم لكل التعديات.. وتعامل فوري مع المخالفات

عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مساء اليوم مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة فيما يخص التصدي مع الممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات.

وفي بداية الاجتماع تم الإشارة إلى نتائج وتوجيهات الاجتماع الذي عقده اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ووزيري الزراعة والتنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ ونائب محافظ البحيرة.

مواجهة التعديات

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الأهمية القصوى التي يوليها رئيس الجمهورية لملف التعديات على الأراضي الزراعية في ظل ما ترصده منظومة التغيرات المكانية التي تم تفعيلها في جميع المحافظات المصرية، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل، وكذا متابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات.

التنسيق بين الجهات

وأشار اللواء هشام آمنة إلى قيام المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن وكل الجهات المعنية التابعة لوزارة الزراعة على أرض المحافظات، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم مع التعديات التي يتم رصدها وإيقاف تلك الظاهرة، والتي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية التعامل بقرارات فورية من جانب السادة المحافظين وكل الجهات المعنية على أرض المحافظات في الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، ومصادرة المعدات ومواد البناء، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة قيام المحافظين بالمتابعة اليومية لهذا الملف ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، كما وجه اللواء هشام آمنة بضرورة التحرك الفوري للسادة المحافظين وكل الأجهزة التنفيذية وسكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء والوحدات القروية يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة بالتعاون بين مديريات الزراعة والمحافظات وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن الدولة ستتعامل بحسم مع أي تقاعس من أي مسئول في تلك اللجان أو مسؤول معنى بهذا الملف لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال المقبلة.

وأكد اللواء هشام آمنة أن الدولة بكل أجهزتها ستتصدى بكل حزم لحالات التعديات على الأراضي الزراعية، وسيجري التعامل خلال الساعات المقبلة في هذا الملف بكل حسم مع أي تعديات بالتنسيق المباشر والتعاون بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية بالدولة في كل محافظة وعدم التهاون في التعامل مع هذا الملف للقضاء على هذه الظاهرة التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة.

كما وجه اللواء هشام آمنة غرفة، العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل اليومي مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة معدلات وجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة ومخالفات البناء، كما طالب وزير التنمية المحلية من السادة المحافظين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الدولة لن تسمح بعودة أي تعديات أخرى على الأراضي الزراعية وأراضي وأملاك الدولة أو مباني مخالفة أو عشوائية، وستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المرور الميداني على مدار اليوم من جانب الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء والإدارات الهندسية ومسؤولي المناطق لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والإزالة في المهد.