«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا حول خفض الأسعار في القاهرة والقليوبية

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات القاهرة والقليوبية في المتابعة المستمرة لجوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، وذلك في نطاق محافظاتهم، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وذلك في ضوء متابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنفيذ المحافظات لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي انطلقت 14 أكتوبرالجاري وتستمر على مدار 6 أشهر مقبلة، بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.

توفير السلع

في محافظة القاهرة، أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، جولة تفقدية مفاجئة على عدد من أسواق ومنافذ بيع السلع وسلاسل محال تجارة المواد الغذائية لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية، وأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع.

واستمع محافظ القاهرة إلى آراء المواطنين حول توفير السلع الأساسية بالأسعار المعلنة ومستوى جودتها.

متابعة الأسعار

وفي القليوبية، تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة رئيس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية، خاصة في المنافذ والأسواق ومن بينها عدد من الهايبرات والسوبر ماركت.