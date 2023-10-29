«التنمية المحلية» تواجه مخاطر الزيادة السكانية بندوات في 3 محافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقرير حول جهود وحدات السكان في محافظات الجيزة والمنيا والسويس لمواجهة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها.

ففى محافظة الجيزة قامت وحدة السكان المركزية بالديوان العام بالتنسيق مع وحدة سكان العياط، بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان " لا للتنم..تحلى بالأخلاق"، و تم الحديث عن خطورة الزواج المبكر وآثاره السلبية و الاهتمام بالتعليم، كما قامت وحدة سكان البدرشين بعقد ندوة بجمعية الطفل اليتيم بعنوان تربية الابناء على أسس سليمة، وأكدت علي أن التربية مسئولية الأب والأم معا فتكون التربية دون تدليل أو قسوة مفرطة وكذلك عدم التفرقة بين الأبناء والعدل بينهم فى الهدية والعطية وتطرقت الندوة لضرورة رقابة وملاحظة الأبناء و الحوار معهم لمعالجة أى مشكلة يتعرضوا لها، وأهمية المشاريع الصغيرة في المنزل والتي تدر دخلا على الأسرة .

مواجهة الزيادة السكانية

كما نظمت وحدة سكان حي إمبابة بالتعاون والتنسيق من خلال مدير الأمومة والطفولة مع إدارة الشباب والرياضة بشمال الجيزة و هيئة الاستعلامات و مركز إعلام إمبابة ندوة عن "التعريف بالقضية السكانية" بمركز شباب المنيره بإمبابة، للتأكيد على آثار الزيادة السكانية العشوائية على الفرد والمجتمع، وأن الزيادة السكانية الكبيرة والعشوائية تمثل ضغطا كبيرا على الدولة وتمثل قوة استهلاكية لموارد الدولة ممَا يؤدي إلى عدم التوازن بين معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي وحدوث المشكلة السكانية.

تمكين المرأة

وفى محافظة المنيا، قامت وحدة السكان المركزية بالمحافظة باطلاق مبادرة" انتي قادرة..المرأة تنتج وتصنع" وذلك في إطار السعي لتمكين المرأة اقتصاديا وبناء قدراتها من خلال القيام بتأهيلها وتدريبها ثم مساعدتها على الحصول علي قروض ميسرة للبدء في إقامة مشاريع صغيرة تسهم في تنمية موارد الاسرة والقضاء على البطالة وانتاج سلع بدلا من الاستيراد .

وشارك فى المبادرة مديريات العمل والزراعة والتضامن وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وجهاز شباب الخريجين و المجتمع المدني، وتم انطلاق المبادرة من مركز ابو قرقاص في أولي مراحلها بعنوان" التوعية وتغيير الفكر نحو اقامة المشاريع"، والمرحلة الثانية وتحتوي على التدريب المهنى، والمرحلة الثالثة وتحتوي على الحصول على القروض .

وفى محافظة السويس تم تنظيم لقاءات توعوية حول منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن مبادرة " ثقافتنا فى معرفتنا "، وتناولت اللقاءات التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل كنظام إلزامي يقوم علي التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين في مصر ، كيفية التسجيل فيها وآلية العمل بها ونسب الاشتراكات وأهمية طبيب الأسرة فى هذه المنظومة، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بدور الهيئات وأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل .