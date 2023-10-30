حملة لإزالة تعديات بالبناء المخالف في حي المنتزه ثان بالإسكندرية

تصدى حي المنتزة ثان بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة رباب مدني، لأعمال بناء مخالف وفك الشدة الخشبية، تنفيذاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بالتصدي بكل قوة لأعمال البناء المخالف تفعيلا لقوة القانون، بدون تهاون، مع تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

بناء مخالف وفك شدة خشبية

وأكدت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، أن الحي شن حملة لإزالة أعمال البناء المخالف من المهد، وتم المرور على العديد من مناطق وشوارع الحي لضبط أي مخالفات مباني وإزالتها فوراً، وتم ضبط بناء مخالف بأحد العقارات بعزبة حوض 12، و تبين وجود شدة خشبية لأعمدة الدور الأول علوي، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم ضد المخالف.

‏

إزالة المخالفة والتحفظ على المعدات

‏وأشارت رئيس حي المنتزه ثان إلى أنه فور رصد المخالفة، وبمشاركة وحدة التدخل السريع بالحي ومهندسي وممثلي الإدارة الهندسية وإدارة المتابعة الميدانية بالحي، تم فك الشدة الخشبية، وإزالة المخالفة والتحفظ على مواد البناء والمعدات المستخدمة في البناء.