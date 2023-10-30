تحرير 236 محضرا تموينيا في حملات مكبرة على أسواق ومخابز سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، إنه تم تحرير 236 محضرا تموينيا خلال 48 ساعة، في حملات مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا جنوب المحافظة إلى مركز طما شمال سوهاج، وذلك من اجل ضبط الأسواق والمخالفات.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 236 محضرا تموينيا متنوعا.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، وتنوعت المحاضر بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.