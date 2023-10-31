تعاون بين «الرياضة والصحة» بالإسكندرية لتفعيل البرامج الصحية بمراكز الشباب

تعاون مشترك بين مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ومديرية الشؤون الصحية، تحت رعاية الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في «الإدارة العامة للشباب» في مجال رفع الوعي الصحي، لدى أعضاء مراكز الشباب والأندية الشعبية بالإسكندرية، وتفعيل البرامج الصحية لتحقيق أقصى استفادة لرواد مراكز الشباب.

التغذية التكميلية

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن» إن المديرية قامت بتنفيذ «برنامج الصحة الإيجابية» لأعضاء مراكز الشباب، وذلك بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، وإدارة الثقافة الصحية بمنطقة شرق الطبية، ويستمر البرنامج يوم الاثنين من كل أسبوع لمدة شهر، وقد تضمنت الندوة اليوم الاثنين الموافق 2023/10/30 من البرنامج، الإنترنت الآمن للطفل، والتغذية التكميلية للرضع.

التربية الإيجابية

وأشارت الشريف، إلى أن برنامج الصحة الإيجابية يهدف لتوضيح أهمية أول ألف يوم في حياة الطفل، ومراحل النمو الحركي والنفسي والاجتماعى وتوجيه السيدات للتربية الإيجابية للأطفال.

قام بالتدريب الدكتورة رنا صالح، من إدارة الثقافة الصحية بمنطقه شرق الطبية، والدكتورة هبة نبيل، مدير إدارة الثقافة الصحية بمنطقة شرق الطبية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بتفعيل كافة الأنشطة الثقافية والترويحية وشغل أوقات الفراغ لدى أعضاء مراكز الشباب.