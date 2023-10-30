رفع درجة التأهب بالمحافظات استعدادا لسقوط أمطار

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة للشركة القابضة برفع حالة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار، وذلك في ظل البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جاهزية المعدات

وأكد رئيس الشركة القابضة، جاهزية واستعداد معدات وسيارات الشركات ورفع درجة التأهب بشركات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وسيناء والقاهرة والجيزة، وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

تنسيق مع الأرصاد

وأضاف رسلان، أنه هناك تنسيق مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة مستمرة للتنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها من خلال إدارات الطوارئ والأزمات بالشركات التابعة وغرفة العمليات بالشركة القابضة.

وكلف فرق التشغيل والصيانة بالشركات العمل بنظام النوبتجيات طوال 24 ساعة والتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125، والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

ومن جانبه، أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من مساء اليوم استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا سقوط امطار متوسطة علي معظم الاحياء بمحافظة الاسكندرية اعتبارا من فجر غدا الثلاثاء 31 أكتوبر.

وأشار المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه.

وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط أمطار، يتم انتشار المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية.

وأعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، تمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، والأماكن المتوقع تجمع المياه بها لتغطية المناطق الساخنة.