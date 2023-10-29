«الأرصاد» تناشد قائدي المركبات بمتابعة النشرات الجوية قبل التحرك على الطرق

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائدي المركبات على الطرق المختلفة، بوجوب متابعة النشرة الجوية الصادرة يوميا عن هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية، لمعرفة حالة الطقس، وإرشادات الأرصاد لتجنب حوادث الطرق، في ظل تكرار الشبورة المائية الكثيفة والتي تصل حد الضباب على معظم الطرق المفتوحة والسريعة والرابطة بين المحافظات بدءا من شمال البلاد، وحتى شمال الصعيد ومدن القناة.

إرشادات الأرصاد لتجنب حوادث الطرق

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أن الإرشادات التي تحرص الأرصاد على إعلانها يوميا خلال الأيام التي تشهد شبورة كثيفة، وتمثل تحذيرات هامة لقائدي المركبات، لضمان سلامتهم على الطرق المختلفة، لذا يجب اتباعها، وتتضمن ما يلي:-

- قيادة المركبة أثناء الشبورة بهدوء تام.

- في حال انعدام الرؤية، يجب عدم التحرك بالسيارة.

- إذا اضطررت للقيادة يجب تهدئة السرعة.

- ترك مسافات بينك وبين المركبة التي أمامك.

- استخدام مساحات الزجاج.

- استخدام الإشارات أثناء القيادة.

- فتح زجاج السيارة، لتجنب تكاثر بخار الماء على زجاج السيارة.

- تنفيذ الضوابط المرورية، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.