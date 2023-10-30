«الأرصاد» تحذر من التقلبات الجوية غدا.. أمطار رعدية على أغلب الأقاليم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الثلاثاء 31-10-2023، متوقعة أن يسود حالة من التقلبات الجوية وعدم استقرار الأحوال، ويصاحبها أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تساقط أمطار رعدية على أغلب مناطق الجمهورية

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، ومدينتي حلايب وشلاتين ومدن القناة وجنوب الوجه البحري، مشيرة إلى أنها تمتد خفيفة ورعدية أحيانا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 31-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاربعاء 1-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.