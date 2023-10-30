أمطار رعدية تضرب 15 محافظة غدا الثلاثاء.. بينها القاهرة الكبرى

تشهد المحافظات غدا الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية تتراوح نسبتها من 30% إلى 60% على مدار اليوم، وتمتد فرص سقوط الأمطار حتى القاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات الخضراء.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشهد 15 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحر الأحمر، بورسعيد، دمياط، جنوب سيناء، الفيوم، المنوفية، الغربية، الشرقية» أمطاراً وتكون رعدية تصل إلى 60% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

فرص سقوط الأمطار غدا

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا الثلاثاء في محافظات جنوب الصعيد وهي «الأقصر، الوادي الجديد، قنا، أسوان، بني سويف، المنيا»، وتشهد طقسا غائما جزئيا مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتشهد الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين أثناء القيادة، لا سيما من الساعة 4 فجرا حتى 7 صباحا تجنباً لوقوع الحوادث المرورية.

وتشير التوقعات إلى زيادة فرص سقوط الأمطار على المحافظات خلال الأيام القادمة مع انخفاض درجات الحرارة، لا سيما في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.