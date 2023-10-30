بايدن يوقع أمرا تنفيذيا لتنظيم معايير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أمر تنفيذي يضع معايير جديدة للسلامة وحماية الخصوصية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يقول البيت الأبيض إنها ستحمي معلومات الأمريكيين، وتشجع الابتكار والمنافسة، وتعزز الدور الريادي للولايات المتحدة في المجال التكنولوجي.

إجراء مهم

ووصف الرئيس بايدن، وفقا لقناة «الحرة» الفضائية الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، أمره التنفيذي بأنه «أهم إجراء اتخذته أي حكومة في أي مكان في العالم على الإطلاق بشأن سلامة وأمن وثقة الذكاء الاصطناعي».

أهمية التكنولوجيا في عصرنا

وقال: «سنشهد مزيدا من التغير التكنولوجي في السنوات العشر المقبلة، وربما السنوات الخمس المقبلة، أكثر مما شهدناه في الخمسين سنة الماضية، هذه حقيقة، والتكنولوجيا الأكثر أهمية في عصرنا، هي الذكاء الاصطناعي، والتي تعمل على تسريع هذا التغير. وسوف تسرعه بسرعة هائلة. فالذكاء الاصطناعي موجود في كل مكان حولنا».

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصا مذهلة، لكنه في نفس الوقت، ينطوي على مخاطر كبيرة.

عدة قواعد ومبادئ

وفي تغريدة على موقع «إكس- تويتر سابقا»، كشف البيت الأبيض في وقت سابق، اليوم، مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من قيادة أمريكا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينها «حماية خصوصية الأمريكيين، وترسيخ المساواة والحقوق المدنية وحماية الابتكار والمنافسة».