جامعة أسيوط تنظم مؤتمرا طلابيا لمناقشة استخدامات الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية الحالية، في مواكبة تطور تقنيات التعليم، وتعزيز دور الذكاء الصناعي في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين مخرجاتها العلمية والبحثية، على نحو يسرّع من تحقيق التنمية الشاملة، وإحداث تحول رقمي مستدام.

الذكاء الاصطناعي

وفي هذا الإطار، أطلقت جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الطلابي الثالث، بعنوان «الذكاء الاصطناعي والجرائم الإلكترونية»، والذي نظتمه إدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة.

مواجهة الآثار الخطيرة

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي، والجرائم التي يتم ارتكابها من خلال تكنولوجيا المعلومات، وتوجيه شباب الجامعة بالطرق السليمة لكيفية مواجهة هذه الآثار الخطيرة للتكنولوجيا، والتحديات التى من شأنها تغيير حياة ومستقبل الشعوب، لا الأفراد فقط.

وتمتد فعاليات المؤتمر على مدى يومين، ويتناول اليوم الأول للمؤتمر، محاضرةً للدكتور عبد الرحمن حيدر عن الذكاء الاصطناعي، بينما يتضمن اليوم الثاني محاضرة للدكتور محمد حسين موسى حول الجوانب القانونية اللازمة حيال تلك الجرائم الإلكترونية.

جدير بالذكر، أن المؤتمر ينظمه فريق طلاب (Created)، التابع لإدارة النشاط العلمي، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والذي يمثل واحداً من النقاط المضيئة بالجامعة؛ لما يقدمه من أفكار بناءة وإيجابية تخدم المجتمع.