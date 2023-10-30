ضياء رشوان: ممارسات الاحتلال سبب تغير خطاب الإعلام الغربي بشأن الوضع في غزة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمنسق العام للحوار الوطني، أن وسائل الإعلام الغربية كانت شديدة التطرف في تغطيتها للعدوان على غزة وخاصة ضرب مستشفى المعمداني، مشيرا إلى أن ممارسات قوات الاحتلال السبب في تغير خطاب الإعلام الغربي بشأن الوضع في فلسطين.

وأوضح رشوان، خلال لقائه ببرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أن دولة الاحتلال يسيطر عليها ضعف شديد وتزعم أنها الأقوى الأكبر والأحدث، وطلب حاملة طائرات لحمايتها، لافتا إلى أن أمريكا أرسلت حاملة الطائرات من أجل إيصال رسالة للمنطقة.

هناك حرب شديدة لا تستطيع قوات الاحتلال الصمود فيها

وأوضح ضياء رشوان أنه إذا حدث توسيع إقليمى سيكون هناك حرب شديدة لا تستطع دولة الاحتلال الصمود فيها، لافتا إلى أن الداعمين للاحتلال متواجدون في كل وسائل الإعلام العالمية.