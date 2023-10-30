باحث: الرئيس السيسي يمنع مخططات إسرائيل بإصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور ماك الشرقاوي، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، إن الصهيونية حركة وليست دين، وجو بايدن ينتمي إليها، ولو لم تكن إسرائيل موجودة لأوجدها، لتحقيق الهدف الرئيسي بأن تصبح فلسطين دولة بلا شعب، ووزير الخارجية الأمريكي، حرض كثيرا على الحرب البرية، وانتصار إسرائيل.

الرئيس السيسي أصر على عدم تصفية القضية الفلسطينية

وتابع الشرقاوي عبر مداخلته «زوم»، ببرنامج «مساء dmc» على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذ خطط المحتل الصهيوني، من خلال إصراره على عدم تصفية القضية الفلسطينية، وعدم سماحه بالعقاب الجماعي لهم، واصراره على دخول المساعدات إلى غزة.

قطع حربية من دول أوربية تنضم إلى أساطيل أمريكا

أضاف «الشرقاوي»: بدأت قطع حربية من دول أوروبية، تنضم إلى أساطيل أمريكا في البحر المتوسط، وبدأت الولايات المتحدة أيضًا تستأنس إيران، والاتفاق مع الصين على صفقة، ألا تدخل يران في الصراع.