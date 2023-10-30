ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية: جيش الاحتلال غير مهيأ لهجوم بري على غزة

قال الضابط السابق بالاستخبارات الأمريكية سكوت شتر، إن جيش الاحتلال غير مهيأ للهجوم البري على غزة، والـ300 ألف جندي الذين استدعتهم إسرائيل من أجل هذه المعركة والحرب في غزة ليسوا مدربين من أجل الحرب بالمدن.

الجنود في حاجة إلى شهور من التدريبات

وتابع خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن من استدعتهم تل أبيب ليسوا مدربين ومستعدين لخوض حرب المدن، ليس بالإمكان أن تخرج من الحياة المدنية وتدخل المعركة كأنك جندي مستعد لخوضها، فهؤلاء الجنود في حاجة إلى شهور من التدريبات والاستعدادات لخوض مثل هذه المعارك.

وأوضح أن هذه الحرب التي تخوضها قوات الاحتلال لا تشبه أي حرب دخلت فيها تل أبيب بالماضي، وجيش الاحتلال ليس لديه تجارب في الماضي بخصوص معارك مثل هذه التي تجري الآن.

الفصائل الفلسطينية اختارت أرض المعركة

ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية هي التي اختارت أرض المعركة، والتوقيت واستعدت لذلك، وقوات الاحتلال تخوض المعركة في المنطقة التي اختارتها الفصائل الفلسطينية، وهذا لا يؤكد خسارة تل أبيب لهذه المعركة، لكن أي نصر يحققه الاحتلال تكون تكلفته عالية جدًا.