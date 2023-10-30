ضياء رشوان: الدول التي كانت تعادي مصر هي الداعمة لها في القضية الفلسطينية

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني، أن مصر أطلقت صافرة «لا لتصفية القضية الفلسطينية»، وهناك أطراف تقر بأن لمصر دور لا غنى عنه في المنطقة والقضية الفلسطينية.

الدول التي كانت أكثر عداء لمصر هي أكثر الدول الداعمة لمصر في القضية الفلسطينية

وأوضح رشوان، خلال لقائه ببرنامج مساء dmc، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة dmc أن الدول التي كانت أكثر عداء لمصر هي أكثر الدول الداعمة لمصر في القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن أغلب وسائل الإعلام الغربية مع وجهة النظر الإسرائيلية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أنه فخور بما فعلته مصر في الثلاثة أسابيع الماضية، من أجل دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وتقديم المساعدات لأهالي غزة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التظاهرات في العالم خرجت للوقوف مع القضية الفلسطينية وإيقاف الحرب على غزة.

الرأى العام الغربي ليس معاديا لنا بطبيعته

وأوضح ضياء رشوان، أن الرأي العام الغربي ليس معاديا لنا بطبيعته، لكنه لا يفهم الأمر وسيتغير عندما يفهم الأوضاع، ووسائل التواصل الاجتماعي بعد أزمة غزة ليس كما كانت من قبلها، وإيلون ماسك يشعر بأزمة قد تطيح باستثماراته، لافتا إلى أن إسرائيل حصلت على 350 مليار دولار مساعدات من أمريكا.