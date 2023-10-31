حملة مكبرة بحي الجمرك بالإسكندرية لمراقبة الأسواق والتفتيش على الصيدليات

قادت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، حملة مكبرة، بنطاق الحي، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، ومراقبة الأسعار، والإجراءات الوقائية والاحترازية والتفتيش على الصيدليات، ومواصلة الحملات الانضباطية بنطاق الأحياء.

حملة مكبرة بحي الجمرك

وقالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، لـ«الوطن»، إن الحي قام بحملة مكبرة على الأسواق، بمشاركة المهندسة وفاء زايد، سكرتير عام الحي، والمهندس إسلام عودة، مدير عام الإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، والتفتيش من قبل مسئولي كل من مفتش الأغذية، والرصد البيئي بالمحافظة، والطب البيطري، وتموين الجمرك، والأمن الصناعي، ومكتب العمل، والتفتيش الصيدلي، وشركة الصرف الصحي والمياه، ونهضة مصر، والإدارات المعنية بالحي، وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، ورخص المحلات، اللجان والمجالس، والرصد البيئي، والطرق وشئون البيئة والإيرادات، والعلاقات العامة والإعلام.

تحرير محاضر وتحصيل غرامات

وأشارت خليفة، إلى أن الحملة استهدفت سوق الميدان، وأسفرت عن تحصيل 31 ألف جنيه غرامة فورية، وتحرير 18 محضرا، و23 إنذارا متنوعا.

كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 3 صيدليات، وأسفر عنها 3 إنذار، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية، وإزالة والتحفظ على 35 حالة إشغال، وسحب 3 عينات غذائية من قبل مسئول الصحة.