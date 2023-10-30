ضياء رشوان: الاحتلال الإسرائيلي يمنع وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع وسائل الإعلام الأجنبي من دخول غزة، وتسعى لخلق نوع من التعتيم عن الحقائق في قطاع غزة.

نتابع التغطية الإعلامية للأزمة على مدار الساعة بشكل موضوعي

وأوضح رشوان، خلال لقائه ببرنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين: «نتابع التغطية الإعلامية للأزمة على مدار الساعة بشكل موضوعي، ومصر هي الدولة الآمنة في المنطقة وأصبحت ملاذا للمراسلين من أجل متابعة الوضع في غزة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة أعادت الاعتبار لمصر.

هناك مناصرون بالحوار الوطني لكل مرشحي الرئاسة

وتابع رشوان، بأن هناك مناصرون بالحوار الوطني لكل مرشحي الرئاسة، وتم تعليق الحوار احتراما للأطراف المشاركين وحقهم في دعم مرشحي الرئاسة، ومن أجل المساندة للموقف المصري للقضية الفلسطينية، والكل يرى أن موقف الدولة يستحق الإشادة.