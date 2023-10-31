«رياضة دمياط» تشارك في برنامج «فنون تنموية» تحت شعار «الشباب والمناخ»

تشارك مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، في الفعاليات الهادفة التي تساعد على تنمية المهارات والفنون لدى الشباب والفتيات، وذلك تحت شعار «الشباب والمناخ» وبالتعاون مع «يونيسيف».

وصول قطار «فنون تنموية» لدمياط الجديدة

وقال الدكتور وليد الشاذلي، مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، لـ«الوطن» إنه قد قطار «فنون تنموية» وصل لمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، بمشاركة إدارة «تنفيذ المشروعات» بمديرية الشباب والرياضة بدمياط.

ورش اليوم ضمن البرنامج

وأكد أنه وزارة الشباب والرياضة تواصل من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية- بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، تنفيذ ورش اليوم الواحد ببرنامج «فنون تنموية» بمراكز الشباب، تحت شعار «الشباب والمناخ»، حيث استكملت فعاليات الجولة السادسة من المرحلة الأولى من البرنامج، بمركز التعليم المدني بدمياط الجديدة.

تنوع الفعاليات الفنية خلال اليوم

وتنوعت الفعاليات بين جلسات وورش عمل تضم أقسام: «ورشة المسرح بمشاركة المخرج المسرحي ماهر الحجار- مؤسس فرقة تياترو مترو للمسرح التفاعلي ومسرح الشارع، وورشة الكاريكاتير بمشاركة آية عاطف، من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وورشة الجرافيتي بمشاركة يارا أسامة، ويحي محمد من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان».

تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج، إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مناقشة تلك القضايا بشكل إبداعي وملهم، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها، وتسعى المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال.