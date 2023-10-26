المكتبة المتنقلة تواصل زيارة مدارس دمياط.. «مكانك فين ونجيلك»

تحركت المكتبة المتنقلة بمحافظة دمياط اليوم إلى طلاب مدرسة سامح ضياء الدين القصبي بنين بمدينة ميت أبو غالب التابعة لمركز كفر سعد، ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وهي القرى الأكثر احتياجًا.

فرحة الطلاب بالمكتبة

وقالت علياء أحمد المغربل، مسؤول المكتبة المتنقلة بدمياط، ونائب مدير مكتبة دمياط، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الطلاب فرحوا بزيارة المكتبة المتنقلة بدمياط، الأمر الذي يمنحنا دفعة لاستكمال مسيرتنا، وهدفنا بزيارة كل مدارس محافظة دمياط، وخاصة القرى الاكثر احتياجًا والمناطق التي تحتاج إلى أنشطة ترفيهية وثقافية للأطفال في مختلف المراحل.

أنشطة وفعاليات داخل المكتبة المتنقلة

وأضافت «المغربل» أنه جرى تنفيذ فاعليات وأنشطة تفاعلية وثقافية وتوعية تمثلت في القراءة ، وورشة حكي شارك فيها فريق عمل المكتبه المتنقلة، كما تم عمل ورشه فنية احتوت على ورشة تلوين وورشة رسم على الوجه، تحت مسمى «مكانك فين وإحنا نجيلك» لنشر ثقافة القراءة والاطلاع.

وشددت على أن فريق عمل المكتبة المتنقلة على أتم الاستعداد للذهاب إلى أي قرية أو مدينة في محافظة دمياط للنشر الثقافة والاستفادة العامة من الأنشطة لكل مدن وقرى المحافظة، ونشر الوعي وثقافة القراءة والاطلاع لدى كافة أطياف المجتمع بداية من النشء وذلك تحت عنوان «مكانك فين وإحنا نجيلك»، تلك المبادرة التي تحقق الدعم والتشجيع على القراءة والاطلاع.