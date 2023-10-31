العقيد حلمي زكي: نصر أكتوبر قضى على أسطورة «الجيش الذي لا يقهر»

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب 1967 كانت بداية لحرب أكتوبر المجيدة، مشددًا على أنه لولا حرب 1973 لاستمرت الأسطورة الإسرائيلية القائلة بأنَّ جيش الاحتلال لا يقهر: «الجيش الذي لا يُقهر».

«زكي»: هزيمة 67 لحقها نصر أكتوبر المجيد

وأضاف «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «حرب 67 لحقتها حرب أكتوبر المجيدة التي استطعنا فيها تحقيق النصر وكسر هذه المقولة التي كانت تؤلمنا منذ عام 1948».

تخرجت من «الحربية» وعمري 20 عاما

وتابع أحد أبطال حرب أكتوبر: «تخرجت في الكلية الحربية وكان عمري 20 عاماً وشهرين والتحقت بالجيش المصري في حرب الاستنزاف، وفي هذا الوقت كان شباب مصر يتسم بالوطنية، وأذكر أبي رحمه الله الذي كان وطنيا جدا ويعشق مصر وجمال عبدالناصر والجيش المصري، وبالتالي، فإن الفضل لله أولا وأخيرا ولوالدي الذي زرع فيّا وأخي الوطنية وكان ذلك دافعا لنا كي نلتحق بالكلية الحربية».