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يونيسف: المياه النظيفة والصرف الصحي في غزة على وشك التحول لكارثة

كتب:

منى صلاح
04:26 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
اليونيسيف

اليونيسيف

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن المياه النظيفة والصرف الصحي في غزة على وشك التحول لكارثة.

«راسل»: محطة تحلية واحدة تعمل بطاقة 5% بالقطاع

وأضافت «راسل»، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن محطة تحلية واحدة تعمل بطاقة 5% في غزة.

محطات معالجة مياه الصرف في غزة خارج الخدمة

وأوضحت المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، أن جميع محطات معالجة مياه الصرف في غزة لا تعمل.

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بقلم منى صلاح