يونيسف: المياه النظيفة والصرف الصحي في غزة على وشك التحول لكارثة
كتب:
منى صلاح
04:26 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
اليونيسيف
قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن المياه النظيفة والصرف الصحي في غزة على وشك التحول لكارثة.
«راسل»: محطة تحلية واحدة تعمل بطاقة 5% بالقطاع
وأضافت «راسل»، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن محطة تحلية واحدة تعمل بطاقة 5% في غزة.
محطات معالجة مياه الصرف في غزة خارج الخدمة
وأوضحت المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، أن جميع محطات معالجة مياه الصرف في غزة لا تعمل.