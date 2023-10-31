يونيسف: المياه النظيفة والصرف الصحي في غزة على وشك التحول لكارثة

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن المياه النظيفة والصرف الصحي في غزة على وشك التحول لكارثة.

«راسل»: محطة تحلية واحدة تعمل بطاقة 5% بالقطاع

وأضافت «راسل»، خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن، المُذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن محطة تحلية واحدة تعمل بطاقة 5% في غزة.

محطات معالجة مياه الصرف في غزة خارج الخدمة

وأوضحت المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية، أن جميع محطات معالجة مياه الصرف في غزة لا تعمل.