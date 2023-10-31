بطل حرب أكتوبر يروي لحظات العبور: «كنا بنجري بالقوارب المطاطة من الفرحة»

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إنه في لحظة العبور، «كنا نحمل جميعنا القوارب المطاط بفرحة شديدة لا يمكن وصفها، وفي تمام الساعة 14:20، وبمجرد بدء المدفعية في الضرب، كنا نجري بالقوارب من سعادتنا، وكانت الروح المعنوية داخل الجيش المصري إلى ما لا نهاية».

«زكي»: أتذكر جيدًا كل لحظة شعرت بها يوم العبور

وأضاف «زكي»، خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، للإعلامي محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»: «أتذكر جيدًا كل لحظة شعرت بها في ذلك اليوم.. يوم العبور، وكان الموت غير موجود بقاموسنا في الجيش المصري، وأثناء موجة العبور الأولى، لم يكن هناك أي رد فعل من قبل العدو الإسرائيلي، بسبب النقط الحصينة التي استطعنا تدميرها، عكس ما ادعوا أنها لن تُدمر إلا باستخدام قنبلة نووية».

فصيلة من مدافع الجرينوف ودورها في حرب أكتوبر

واستطرد بطل حرب أكتوبر، «يجب أن أذكر فكرة اللواء سعد الشاذلي، رئيس الأركان، حين بنى مصطبة في الغرب أمام كل نقطة قوية، وكانت في مستوى النقطة القوية، بحيث تصعد دبابتين فوقها، علاوة على فصيلة من مدافع الجرينوف، حتى تتعطل النقط القوية سواء بالدبابات أو الرشاشات الثقيلة أثناء رحلة العبور».

واختتم العقيد حلمي زكي، حواره: «استطيع القول إننا عبرنا دون خسائر في الموجة الأولى، عبر عربات مدرعة برمائية، وبعد العبور مباشرة، تم فتح الثغرات، وهو الأمر الذي استغرق وقتا أطول».