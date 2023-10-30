الاحتلال الإسرائيلي يجدد قصفه بمحيط المستشفى الإندونيسي شمال غزة

أفاد تليقزيون فلسطين في نبأ عاجل، بأن الاحتلال يجدد قصفه في محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة فلسطين.

تجدد القصف على شمال ووسط قطاع غزة

جددت قوات الاحتلال القصف المستمر على شمال ووسط قطاع غزة مساء اليوم، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 8 آلاف شهيد، وأكثر من 21 ألف جريح موزعين في مستشفيات القطاع الذي يتعرض للقصف بشكل كثيف اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات الطبية

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، تستهدف المؤسسات الطبية، إذ قصفت مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترا، ما تسبب في حدوث ضرر بالغ في مبانيه، إذ جددت طائرات الاحتلال قصف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني منذ قليل، وهو المشفى الوحيد لعلاج 9 آلاف مريض سرطان في قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت المستشفى التركي اليوم عدة مرات، إذ قصفت سطح المستشفى، ما أدى إلى سقوط السقف على رؤوس المرضي، وفق مدير المستشفى صبحي سكيك، مضيفًا أن النازحين والطواقم الطبية والمرضى أصابتهم حالة من الهلع، جراء القصف.

ويطالب الاحتلال مستشفيات القطاع بالإخلاء وإلا سيتم القصف وعددهم 24 مشفى يتواجد بها آلاف الجرحي والمصابين والنازحين من المدنيين.

كما استهدفت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم، مستودعات الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، وتسببت بأضرار في المخازن.