قصف مدفعي إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.. وأحزمة نارية في بيت ناهيا وجباليا

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف قطاع غزة بالمدفعيات، كما تواصل الغارات الجوية الكثيفة، حتى أنّ أصوات الانفجار يُسمع دويها من «خان يونس».

«جبر»: انفجارات ناجمة عن قصف الطائرات الحربية

وأضاف جبر، خلال تغطية حية للقناة من «خان يونس»، أنّ الانفجارات الناجمة عن قصف الطائرات الحربية، تتمركز في غزة وخاصة الشمال، قائلاً: «انفجارات قوية وعنيفة يسمع لها دوي، وأحزمة نارية تنفذها طائرات جيش الاحتلال، تحديدا في بيت ناهيا وجباليا وبيت حانون».

مناطق توغل دبابات جيش الاحتلال

وتابع جبر: «بيت ناهيا وجباليا وبيت حانون، هي مناطق توغل الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية منذ أمس، وسط اشتباكات مع أفراد المقاومة الفلسطينية، وهناك أصوات أخرى أكثر وضوحاً تُسمع في شرق خان يونس، والتي تعد مناطق حدودية تحاول الآليات العسكرية الإسرائيلية الدخول من خلالها باتجاه منازل المواطنين».