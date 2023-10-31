استشهاد 55 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي على غزة

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 55 فلسطينيا استشهدوا على الأقل، وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية، استهدفت مناطق مختلفة على قطاع غزة صباح اليوم الثلاثاء.

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منازل في قطاع غزة

ووفقًا لما أوردته الوكالة، تعرض منزل عائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة لقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة عدد آخر، وأشارت الوكالة أيضًا إلى أن عدد الشهداء في قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح ارتفع إلى 18 شهيدًا.

وأكدت الوكالة أن 18 مواطنًا معظمهم من النساء والأطفال استشهدوا في قصف منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط القطاع، وفي شمال القطاع استشهد 3 من بينهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بينما أصيب 9 مواطنين ونقلوا إلى المستشفى الإندونيسي، كما استشهد 7 آخرين وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون.

عدد الشهداء مرشح للارتفاع

وفى نفس السياق، تعرض منزل لعائلة حبيب في الحي ذاته للقصف، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصًا بينما لا زال عدد آخر تحت الأنقاض.

ونوهت الوكالة بأن عدد الشهداء مرشح للارتفاع، في ظل وجود أشخاص تحت الأنقاض.