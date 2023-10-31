عضو بـ«القومي للمرأة»: تمكين السيدات في كل المحافظات أحد أهداف القيادة السياسية

قالت الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس القومي للمرأة، إن الاهتمام بالمرأة في كل المحافظات يعد أحد الأهداف لدى القيادة السياسية، مشيدة باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بشؤون المرأة، خاصة في سيناء، والعمل على المشاركة في دعمها.

«جبريل»: دعم وتمكين المرأة من خلال استراتيجية وطنية للتمكين

وأكدت «جبريل» خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج 8 الصبح، عبر شاشة dmc، مع المذيعة آية جمال الدين، أن محاور دعم وتمكين المرأة تتم من خلال استراتيجية وطنية للتمكين، منها التمكين الاقتصادي ثم السياسي والاجتماعي والقانوني، وأخذ التمكين على أرض سيناء محورًا كبيرًا جدًا، لتنمية وبناء قدرات المرأة، في مجال الصناعات والمشروعات الصغيرة.

«جبريل»: سيناء ذاخرة بالمشغولات اليدوية والتراثية

وتابعت أن هناك برامج خاصة بالمجلس القومي للمرأة، عن ريادة الأعمال والتحول الإلكتروني، والتنمية في مجال المشغولات، كما أن سيناء ذاخرة بالمشغولات اليدوية والتراثية، وبالتالي الاهتمام بتدريب الفتيات والجيل الجديد من السيدات، على هذه المهارات، باعتبارها مدخلًا لإقامة المشروعات الصغيرة داخل المنازل.

وأشارت إلى أن برامج الحياة الاجتماعية مطبقة في كل المحافظات، وتحصل سيناء على نسبة كبيرة من هذه البرامج، في مجالات متعددة، منها نشر الوعي وعلاج بعض القضايا الاجتماعية، التي قد تواجه بعض النساء، داخل المجتمع السيناوي.

ولفتت إلى وضع حلول لعلاج مشكلات عديدة للمرأة السيناوية في السنوات الأخيرة، منها استخراج بطاقات الرقم القومي للعديد من السيدات، ومعالجة بعض القضايا، مثل شهادات الميلاد، وتوثيق الزواج العرفي أو القبلي أو العربي، كما أن هناك برامج خاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار، وتمكين النساء في المناطق النائية، وإعانتهم على إقامة مشروعات صديقة البيئة.