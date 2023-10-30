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تنمية سيناء.. مصر تعبر من جديد (ملف خاص)

مشروعات صناعية وزراعية وتجارية وبنية تحتية متطورة في مدن وقرى سيناء

كتب:

 محمد مجدى وأسماء زايد
08:40 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
تنمية سيناء

تنمية سيناء

قبل أكثر من 50 عاماً، شهدت «أرض الفيروز» معارك العزة والكرامة، إذ بذل الجنود الدماء والأرواح دفاعاً عن الأرض واستعادتها، ومنذ 10 أعوام شهدت معركة جديدة لمواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، والتى انتصرت فيها الدولة باقتدار، لتبدأ بعدها على الفور معركة التنمية الشاملة لتحقيق الحلم الذى طالما تمناه المصريون، وأهل سيناء على مر العصور.

«نريد مساراً تنموياً متطوراً ومتكاملاً، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة فى كل ربوع مصر»، هكذا وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة وكل مؤسسات الدولة، خلال متابعته خطط تطوير سيناء في أكثر من اجتماع، مع المسئولين والجهات المعنية، وهى الخطط التى احتاجت مئات المليارات من أجل ترويض شبه الجزيرة، بصخورها القاسية ورمالها التى كثيراً ما ارتوت بدماء أبنائها الأبطال، فحوَّلتها إلى ثروة قومية ومسار وطنى، تذخر بالفرص الاستثمارية، والمشروعات التنموية فى الصناعة والتجارة والزراعة، والبنية التحتية، والخدمات والإعمار والتطوير والبناء.

جهود جبارة للتنمية والبناء، شهدتها تلك الرقعة العزيزة من أرض الوطن على مدار 10 سنوات، بعد أن عاد إليها الأمن والاستقرار، دعمت خلالها الدولة أواصر ارتباطها بمدن القناة والدلتا وكل مصر عبر شرايين التنمية، ونهضة فى كل المجالات، تجعل «أرض الفيروز» قِبلة مستقبلية لمشروعات سياحية وصناعية وتجارية ولوجيستية وزراعية كبرى

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