بعد عام على انطلاقها.. نقيب «الإعلاميين» يكشف سر نجاح «القاهرة الإخبارية»

أشاد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، بمجهودات ونجاحات قناة القاهرة الإخبارية في عامها الأول، قائلا إن المصداقية وسرعة نقل الخبر والالتزام بالمهنية معايير نجاح «القاهرة الإخبارية»، فأهم ما يميز القناة الإقليمية القدرة على التنافسية والإنفراد والتواجد بقوة في الساحة الإعلامية الدولية.

وأضاف «سعدة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه قبل وجود «الإخبارية» كان مصدر المعرفة للمشاهد المصري وسائل الإعلام الخارجية التي لها توجهات خاصة تنعكس على تغطيتها، مشيرا إلى أن أكثر ما لفت انتباه المشاهد والمراقب والخبير على حد سواء أثناء متابعة القناة الوليدة علي مدار عامها الأول، هو القدر علي التنافسية والإنفراد والتواجد بقوة في الساحة الإعلامية الدولية والإقليمية، كمصدر إخباري تنقل عنه وسائل الإعلام الأخري.

عوامل نجاح القاهرة الإخبارية

وتابع أن انتشار شبكة المراسلين فى كثير من دول العالم، وتحديدا فى العواصم التى تشهد الأحداث الكبيرة وتهم الشأن العالمى، والتعامل الاحترافي في تغطية الأحداث، كانت جميعها عوامل نجاح لـ«القاهرة الإخبارية»، فضلا عن متابعة الأحداث الجارية فى جميع القضايا ذات الشأن الدولي التي تهم المنطقة العربية والشرق الأوسط، كذلك كم البرامج الحوارية الهامة التي شهدت حوارات على مستوى سياسي بارز.