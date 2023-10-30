مراسلة «القاهرة الإخبارية»: مواد غذائية أساسية اختفت تماماً في غزة

قالت مراسلة «القاهرة الإخبارية» في قطاع غزة، منى عوكل، إن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة في مواقع مختلفة من القطاع الفلسطيني، مع التركيز الأكبر في شمال القطاع، حيث قصف قوات الاحتلال أحد المنازل بجوار المستشفى الإندونيسي في مخيم «جباليا»، مما أسفر عن أضرار بالغة.

القصف العشوائي في كل مكان

وتابعت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، خلال إفادتها على الهواء، أن الاستهدافات ما زالت متلاحقة في مناطق «تل الهوى، وصبرا، والشجاعية»، وأضافت أن القصف العشوائي في كل مكان، وتضررت مستودعات خاصة للهلال الأحمر بجوار مستشفى القدس، بعد قصفها بشكل مباشر، وأكدت أن هناك مواد غذائية أساسية اختفت تماماً ولم يعد لها ظهور في قطاع غزة.

وذكرت أن الاحتلال طلب إخلاء مستشفى القدس، لكن إدارة المستشفى قالت إنه لا يمكن إخلاؤه، بسبب اكتظاظه بالمرضى وحالاتهم المتأخرة، إضافة إلى أن الذين يحتمون بالمستشفى إذا نزحوا لن يكونوا في أمان، حيث يستهدف الاحتلال النازحين.

اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة

وأضافت أن هناك اشتباكات بين جيش الاحتلال والمقاومة في الشمال والجنوب وفي الساحل، وفي كل منطقة تتقدم بها الآليات الإسرائيلية تجس نبض المقاومة ورد فعلها قبل التوسع في الاجتياح البري.