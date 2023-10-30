مراسلة «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يقصف مخيمات الضفة بالمسيرات

قالت ولاء السلامين مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن جيش الاحتلال حين لم يتمكن من دخول المخيمات بالآليات العسكرية الضخمة، يلجأ إلى قصف المخيم بالمسيرات، كما حدث في مخيمي نور الشمس وجنين.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أن 121 شابا فلسطينيا استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، واليوم اعتقل 85 فلسطينيا من جنين والقدس المحتلة.

المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت الحداد

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن المدارس الفلسطينية في الضفة أعلنت حالة الحداد، وتوجهت في مظاهرات لوسط المدن تنديدا بالإبادة التي يشهدها قطاع غزة.

وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بهدم مجسم يشير لجريمة قصف الاحتلال لطاقم طبي في المخيم، كما تعمدت هدم البنية التحتية للمخيم.