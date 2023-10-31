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الإعلامي محمد الشاذلي: سيناء شهدت تنمية وخطة تعمير من 3 محاور أساسية

كتب:

شريف سليمان
09:49 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الإعلامي محمد الشاذلي

الإعلامي محمد الشاذلي

قال الإعلامي محمد الشاذلي إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لتنمية سيناء، من خلال 3 محاور أساسية تتمثل في التنمية العمرانية المتكاملة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الجديدة.

مشروعات سيناء

وأضاف خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن سيناء نُفذ بها مشروعات قومية عملاقة، مثل المشروعات الزراعية، ومشروعات الإسكان، ومحطات تحلية مياه البحر، وحفر آبار جديدة وغيرها، موضحا: «كل ذلك حدث بالتزامن مع جهود كبيرة قامت بها الدولة في القضاء على الإرهاب بشكل كامل في سيناء».

نقطة الانطلاق

وتابعت: «نقطة الانطلاق في الخطة الشاملة لتنمية سيناء كانت في 25 فبراير 2018، إذ جرى رصد موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروع تنموي في سيناء، وهذا الرقم ارتفع في الربع الأخير من العام الجاري ووصل إلى تريليون جنيه».

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بقلم شريف سليمان