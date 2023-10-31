فصائل فلسطينية تعلن استهداف 3 مصفحات إسرائيلية شمال قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن فصائل فلسطينية، أعلنت استهداف 3 مصفحات إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وكشف مراسل القاهرة الإخبارية، في وقت سابق، أنّ المقاومة هدفها صد دخول وتوغل العدوان، وكان هناك حديث دائر عن استهداف آليات إسرائيلية من المقاومة الفلسطينيية وتدميرها، ما يدفع قوات الاحتلال للتراجع عن عدوانها.

وكانت المقاومة الفلسطينية تصدت لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشرقية لبلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأنّ قوات الاحتلال حاولت الدخول بريا عدة مرات لكنها تفشل في التقدم كثيرا وتتراجع، وبات الدخول مقتصرا على المناطق الحدودية المحروقة التي قصفها الاحتلال بشكل عنيف وبالتالي أصبحت ساحة فارغة من المواطنين تسهل فيها حركة الآليات الإسرائيلية.