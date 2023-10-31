«الصحة» تطلق خارطة الطريق لتطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة

تطلق وزارة الصحة والسكان، خارطة الطريق لتطوير الاستراتيجية الوطنية للقبالة، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار خطة الوزارة لتقليل معدلات الولادة القيصرية والعودة مرة أخرى إلى الولادة الطبيعية؛ للحفاظ على صحة الأم والجنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القابلات يمكنها تلبية الاحتياجات الضرورية، التي تتمثل في تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم وحديثي الولادة، مشيرا إلى أن القابلات الماهرات يعتبرن كادرا أساسيا في المنظومة الصحية ومواجهة التحديات المتعلقة بخدمات الصحة الإنجابية وصحة الأمهات، وتتميز القبالة في انخفاض التكلفة وعدد التداخلات الطبية.

ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى وجود نقص عالمي في القابلات يبلع 1.1 مليون من مقدمي الرعاية الإنجابية.

مهنة التمريض والقبالة في مصر لهما دور محوري

واكد «عبدالغفار»، أن مهنة التمريض والقبالة في مصر لهما دور محوري، وهم من أسمى المهن للرعاية الصحية، مشيرا إلى إطلاق ميثاق مهنتي التمريض والقبالة المصري المحدث الفترة الماضية وهو خطوة هامة في للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة في مصر، خاصة أن الدولة المصرية تعد قبلة القطاع الصحي في المنطقة.