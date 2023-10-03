«الصحة» تنشر أماكن قوافل الصحة الإنجابية.. تستمر حتى 5 اكتوبر

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية أماكن قوافل الصحة الإنجابية بمحافظات الجمهورية، حتى يوم 5 أكتوبر 2023، والذي يأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتوضح لكم «الوطن» عبر السطور التالية أماكن قوافل الصحة الإنجابية، وفقًا لما نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، ضمن الخدمات التي نقدمها للقراء.

أماكن قوافل الصحة الإنجابية

وأوضحت وزارة الصحة أماكن قوافل الصحة الإنجابية، المقرر إطلاقها في محافظة الشرقية كالتالي:

إدارة القنايات:

- يوم 1 أكتوبر: بني شبل.

- يوم 2 أكتوبر: البيوم.

- يوم 3 أكتوبر: عباد.

إدارة ههيا:

- يوم 2 أكتوبر: المحمودية.

- يوم 3 أكتوبر: الشبراوين.

- يوم 4 أكتوبر: الفواقسة.

معارض لنوادي المرأة

وقد ذكر الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أنه سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة، تعمل على تحسين الخصائص السكانية، إذ يتم من خلالها عرض منتجات نوادي المرأة، خلال الحملات، مشيرًا إلى أن جميع المعروضات في تلك النوادي من إنتاج المنتفعات المترددات على الوحدات الصحية، وهن النساء اللاتي تم تدريبهن بنوادي المرأة، وذلك تحت إطار الدور البارز للمرأة، وإيمانًا بدورها في تحسين الدخل الاقتصادي للأسر المصرية.

وأضاف «عباس» أنه يجرى حصر السيدات اللاتي يحتجن للخدمة قبل إطلاق القافلة، وذلك بواسطة الرائدات الريفيات، وخلال القافلة يتم تنظيم ندوات لرفع وعي المواطنين بأهمية المباعدة بين الولادة والأخرى.

يذكر أن مواعيد وأماكن إطلاق قوافل الصحة الإنجابية المقدمة من وزارة الصحة، يتم نشرها بشكل دوري على الصفحة الرسمية للوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك».