إطلاق حملة «طرق الأبواب» لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بسوهاج غدا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بسوهاج عن تنظيم حملة «طرق الأبواب» لتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة، وذلك بداية من غد الأحد الأول من أكتوبر، وتستمر لمدة 3 أشهر، وتستهدف المرحلة الأولى 3 مراكز وهي دار السلام والمنشأة وطما.

حملة طرق الأبواب في سوهاج

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي وجه خلاله بالعمل على تحسين الخصائص السكانية، ودعم صحة الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، والتوسع في تقديم خدمات صحة الأسرة.

وأشار «النجار» إلى أن مديرية الصحة توفر كل الخدمات للسيدات بالوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة بالقرى والنجوع وقرب منازلهن من خلال العيادات المتنقلة وجميع الخدمات بالمجان للحفاظ على استمرارية إتاحة خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية.

طرق الاستفادة من المبادرة بسوهاج

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تسجيل المنتفعات إلكترونيا على مستوى الإدارات وذلك لتنفيذ مسح صحي من بيت لبيت لحصر السيدات في سن الإنجاب من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات في جميع المربعات السكنية، لافتا إلى أن الحملة تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات وتأثيرها الإيجابي للحفاظ على صحة الأطفال والأمهات، علاوة على ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات على استخدام وسائل منع الحمل.