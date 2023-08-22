تنظيم ندوة توعوية عن الصحة الإنجابية بميناء الإسكندرية

نظمت إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، الندوة التوعوية عن الصحية الإنجابية والعنف ضد المرأة بحضور ما يزيد على 75 من السيدات والآنسات العاملات بالهيئة وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية عن الشائعات الخاطئة.

تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم

تضمنت الندوة وفقا لتقرير لوزارة النقل، آليات تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم والجنين خلال الحمل، مؤكدا أن الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل وطبقاً للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لكافة العاملات بقطاعات الوزارة على مستوى الجمهورية.

سيارة قافلة طبية مجهزة

وأكد اللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أنه خلال الندوة توفرت سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم إذ جرى اختيار نخبة منتقاة من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة، وعددهم 4 موظفات لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الإنجابية على الهيئات والشركات التابعة حيث قام المحاضرين بمناقشة عدة موضوعات أهمها الكشف المبكر عن الأورام وتنظيم الأسرة والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة.

ويأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2021، الذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص، وذلك بتقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

دور وحدة تكافؤ الفرص

ولذلك فعلّت وزارة النقل، دور وحدة تكافؤ الفرص وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعي الصحي وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة ومن خلال خطة الوحدة للعام المالي 2023-2024 والتي تم بدءها في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.