إدراج جامعة سوهاج ضمن تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت تقدماً ملحوظاً هذا العام بدخولها في تصنيف شنغهاي في مجال العلوم الصيدلانية في الترتيب من (301 - 400)، وفي مجال الرياضيات في الترتيب من (401 - 500).

تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن نتائج تقرير تصنيف شنغهاي للتخصصات العلمية لعام 2023، ويشمل التصنيف أفضل 5 آلاف جامعة على مستوى العالم، حيث تم إدراج 28 جامعة مصرية في تصنيف هذا العام.

وأشار «النعماني» إلى أن جامعة سوهاج مستمرة في تطوير البنية التحتية للمعامل البحثية، من خلال المنشآت الحديثة للجامعة، بالإضافة إلى التعاقد على شراء أحدث الأجهزة العلمية التي تواكب التطور السريع في سباق البحث العلمي العالمي، وربط تلك الأبحاث العلمية بتلبية إحتياجات المجتمع وتنمية البيئة.

ندوة عن التغذية السليمة

في سياق آخر، نظمت كلية التجارة بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان «التغذية السليمة والغذاء الصحي»، حيث تناولت عدداً من الموضوعات المتعلقة بأساسيات التغذية والمغذيات الكلية والجزئية، أنواع التلوث الميكروبي للأغذية ومسبباته، والتلوث الكيميائي للأغذية، ومكونات الهرم الغذائي، والذي يتكون من مجموعات متدرجة من الأغذية، التى يجب على كل شخص الالتزام بها، لبناء جسم سليم، والتمتع بصحة جيدة.