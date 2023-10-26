جامعة سوهاج تشارك في ملتقى القيادات الشابة تحت شعار «قادة الغد»

شاركت جامعة سوهاج بوفد في فعاليات ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت شعار «قادة الغد».

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن تلك الملتقيات تهدف إلى تكوين قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لتكون مؤهلة للعمل الاجتماعي، السياسي، والإداري بالدولة، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة إعداد جيل من القيادات المتسلح بالعلم والمهارات اللازمة لنهضة الوطن.

زيادة وعي الطلاب

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الملتقى يهدف إلى زيادة الوعي وتحقيق التطور والتقدم من خلال مايقدمه من محاضرات، وورش عمل تدريبية تنمي المهارات والخبرات، من أجل إعداد جيل من الكوادر الشبابية المؤهلين للقيادة ومواجهة مشكلات الدولة.

محاور ملتقي الجامعة

جدير بالذكر أن الملتقى تضمن عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية لمنتسبي المجتمع الجامعي من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حيث شمل محاضرة عن الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات، وأخرى عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة.