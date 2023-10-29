رئيس جامعة سوهاج: مستشفى شفا الأطفال هدية الرئيس السيسي لأبناء الصعيد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن مستشفى شفا الأطفال تعد إحدى المستشفيات الحديثة التي أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي الصعيد، للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث وجه خلال زيارته لجامعة سوهاج بنقل أصول مستشفى شفا الأطفال وما يتبعها من أرض لملكية الجامعة، ليتم ضمها للعمل بالمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني خلال جولته التفقدية لمتابعة سير التجهيزات النهائية للمستشفى بمدينة سوهاج الجديدة، أن المستشفى تعد أحد المستشفيات الذكية التي ستقدم خدمات وأنظمة متقدمة للمرضى من الأطفال، وستضم عدداً من الأجهزه المتقدمة والرعايات المركزة والحضانات وكافة التجهيزات الطبية والعلاجية، كما ستساعد في إنهاء قوائم الانتطار، وذلك وفقاً للمعايير العالمية، وعلى أعلى مستويات من الجودة، مؤكدا أن هذه المستشفى تمثل صرحا طبيا متكاملا يغطي الرعاية الصحية الشاملة لأطفال الصعيد.

المستشفيات الجامعية

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أن مستشفى شفا الأطفال تقع على مساحة ٢٧ ألف م٢، وتتكون من ٧ طوابق بسعة ٢٦٣ سريراََ، إلى جانب بنية تحتية متطورة ومصاعد و٢ سلم كهربائي، وذلك حرصاً علي راحة المرضى وذويهم، وبتكلفة إجمالية ما يقرب من مليار جنيه، موضحاً أنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية التي تتم من خلال عدد من الشركات الهندسية المتخصصة.

جدير بالذكر، أن رئيس جامعة سوهاج عقد اجتماعاََ موسعاََ مع مهندسي الشركات المسؤولة عن تجهيز وفرش مستشفى شفا الأطفال، لمتابعة آليات التنفيذ والبدء الفوري بالتجهيزات النهائية للمستشفى، وذلك تمهيداً لافتتاحها، بحضور نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير الأمن الجامعي.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته كلاً من الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، وعدد من مهندسي الشركات المنفذة للمشروع.