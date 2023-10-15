«قصور الثقافة» تنظم مؤتمر «الأدب في مصر القديمة» الخميس.. دورة سليم حسن

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مؤتمر اليوم الواحد لفرع ثقافة القاهرة، الخميس المقبل، بقصر ثقافة روض الفرج، بعنوان «الأدب في مصر القديمة مقارنة بين الماضي والحاضر» دورة الآثاري الكبير سليم حسن.

موعد المؤتمر

المؤتمر يعقد برئاسة الدكتور محمد أمين عبد الصمد، وأمانة الأديب أحمد هاشم البنا، وتبدأ فعالياته في الحادية عشرة صباحا بجلسة افتتاحية تتضمن كلمات لرئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، والقيادات الثقافية بهيئة قصور الثقافة، تتبعها تكريمات وفقرة فنية.

التراث المصري

تعقد الجلسة البحثية الأولى من الساعة الثانية عشرة إلى الواحدة ظهرا، ويديرها الكاتب حمدي عبد الرازق، ويشارك فيها الدكتور عصام محمود أحمد ببحث بعنوان «بواكير الثقافة العربية في مصر»، ويقدم الدكتور طارق منصور بحثا عن «مظاهر تأثيرات التراث المصري القديم على الأدب الحديث»، أما شاهيناز الفقي فتقدم بحثا عن «أدب المصريين القدماء بين الفن الأسطوري وواقع البسطاء».

وتقام الجلسة البحثية الثانية من الساعة الواحدة إلى الثانية ظهرا، وتتضمن حوارا عن شخصية المؤتمر عالم الآثار الشهير سليم حسن، يديرها الشاعر شرقاوي حافظ.

وتشهد فعاليات المؤتمر أمسية شعرية من الساعة الثالثة عصرا يديرها الشاعر العزب فتحي أبو الفتوح، ويشارك بها أعضاء نوادي الأدب.

المؤتمر ينظم بالتعاون بين إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة إلهام واصف.

يشار إلى أن اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024 اختارت الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، وهو أحد أعلام المصريين في علم الآثار، وقدم عددا من الدراسات الرائدة في هذا المجال، منها عمله الأبرز "موسوعة مصر القديمة"، كما له بصماته المتميزة في الكشف عن عدد من الٱثار المصرية، ولقب بعميد الأثريين المصريين.