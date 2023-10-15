عروض للتراث السيناوي والكورال ضمن مشاركة قصور الثقافة بمعرض شرم الشيخ

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمنطقة السوق التجاري القديم، خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر الحالي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

قصور الثقافة في معرض شرم الشيخ

وقدمت قصور الثقافة عددًا من العروض الفنية، منذ انطلاقه الخميس الماضي، حيث شهدت الأيام الثلاث الماضية، عروضا لفرقة كورال أطفال ثقافة شرم الشيخ، تضمنت أغاني وطنية وأخرى من التراث المصرى الأصيل، بحضور أهالي محافظة جنوب سيناء وضيوف مدينة السلام.

كما قدمت عروض فنية لفرقة تلقائيين أطفال ثقافة طور سيناء، وباقة مستوحاة من التراث السيناوي، بقيادة الفنان على عبد الفتاح، تضمنت أغانى «يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا أسمرانية» التي تفاعل معها الحضور، وتقام الفعاليات الفنية بإشراف فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

إصدارات قصور الثقافة في معرض شرم الشيخ

وتقدم الهيئة بالمعرض عددًا من أحدث إصداراتها، منها كتاب «طه حسين.. الإنسان والمشروع» لصبري حافظ، ومذكرات هدى شعراوي تقديم الدكتور طارق النعمان، وكتاب في معبد الفنون للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، وسحر مصر القديمة الدكتور حسين عبد البصير، وعديد من الإصدارات الأخرى.