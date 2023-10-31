في اليوم العالمي للمدن.. «طيبة» و«أبيدوس» أهم مجتمعات الحضارة المصرية

يحتفل قطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار باليوم العالمي للمدن، بهدف تسليط الضوء على أهمية التخطيط الحضري للتوسع المنظم للسكان، لافتًا إلى أن الحضارة المصرية ضمت أعظم المدن التي شهدها العالم على الإطلاق، وحفظت ورائها تاريخًا ثريًا وتراثًا عظيمًا.

بناء المصري القديم للمدن

وأوضح قطاع المتاحف في بيان له منذ قليل، أن المصري القديم بنى مدنه على ضفاف النيل، وجعل لكل مدينة غرض في بنائها فمنها من بني لأغراض سياسة، ودينية، ما أدى إلى اختلافات في أنواع المباني التي شيدوها داخل تلك المدن، ولعل من أهم وأبرز تلك المدن مدينة منف فهي من أشهر المدن في تاريخ مصر، فاكتسبت أهمية خاصة في الحفاظ على التراث القومي المصري منذ أن اتخذها الملك نارمر عاصمة لمصر بعد توحيد القطرين.

أما مدينة طيبة أشهر المدن المصرية القديمة ذات المكانة الدينية والثقافية والسياسية وعرفت أيضا بالعاصمة الثانية لمصر خلال الدولة الحديثة، وكانت تسمى مدينة آمون التي أشار إليها الشاعر اليوناني هوميروس طيبة على أنها «مدينة ذات ألف بوابة» بسبب عدد المباني التي تحتوي عليها، بالإضافة إلى مدينة آخت آتون تل العمارنة التي تم إعلانها كعاصمة لمصر في حكم الملك أخناتون.

أقدم المدن المصرية القديمة

تُعد أيضا مدينة كوم أمبو أحد أهم المدن مصرية القديمة التي اشتهرت بالزراعة والتجارة، ومدينة أبيدوس فهي واحدة من أقدم المدن المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى عصر الأسرة الأولى، وكانت ذا قدسية للغاية حيث كان يعتقد أن المعبود أوزير قد دفن هناك، مما يجعل هذه المدينة معلمًا أساسيًا لمن يتطلعون إلى عبادته، ومدينة هيروموبوليس واحدة من أهم المدن التاريخية حيث كانت المركز الرئيسي لعبادة جحوتي رب العلم والمعرفة.

وعلى مر العصور بُنيت على أرض مصر الكثير والكثير من المدن التي بقيت معنا وبقي أثرها في التاريخ كمدينة القاهرة والإسكندرية وغيرها من المدن التي تروى قصص وحكايات تعكس تاريخ وحضارة مصر.