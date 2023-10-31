رئيس «صحة الشيوخ» يطالب المنظمات الدولية بالتحرك لإنقاذ غزة

دعا النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، منظمة الصحة العالمية وجميع المنظمات الدولية بالتحرك لإنقاذ غزة.

وقال في تصريحات صحفية إن هناك محاولات واضحة من قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الأطقم الطبية في غزة، وإعاقة عملها، ما يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أعضاء اللجنة على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات

وأكد أن لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على أهبة الاستعداد للمشاركة في تقديم المساعدات والقوافل الطبية وتقديم الخدمات الصحية للشعب الفلسطيني، علاوة على تقديم كل الدعم اللازمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية

وأشار إلى ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والفرق الطبية لعلاج الجرحى، والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، موضحا تأييده لكل الإجراءات التي يتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية لوقف أعمال العنف والقتل ورفض التهجير وحل الدولتين.

وطالب رئيس صحة الشيوخ، بضرورة إتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام.

وأكد تأكيد رؤية مصر بأن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين هو السبيل لتحقيق الأمن الحقيقي والمستدام للشعب الفلسطيني، وأن مصر لن تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.