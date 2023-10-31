«ألسن كفر الشيخ» تنظم ندوة لتوعية الطلاب بخطورة الإدمان

نظمت كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ ندوة تحت عنوان «تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات»، لرفع وعي الطلاب، والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودوره في مواجهة تلك المشكلة وتقديم العلاج المناسب لها، وذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتورة أماني محمد شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عبد الحميد غلاب، عميد كلية الألسن، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ.

حضر الندوة الدكتورة مي عبد الغفار، وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور مسعد البيطاوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بالجامعة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وعدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حاضر في الندوة باسم محمد علي، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، حيث تم طرح مشكلة المخدرات، وأبعادها المختلفة، ودور الشباب في حماية مجتمعهم من هذا الخطر الداهم.

شرح أنواع المخدرات وتقسيماتها

كما شرح «علي»، أنواع المخدرات وتقسيماتها من حيث المصدر إلى «مخدرات طبيعية وتخليقية ونصف تخليقية»، وخطورة تأثير كل مجموعة من هذه المخدرات على الفرد والمجتمع، وأسباب وقوع الشباب في مشكلة المخدرات، وكيفية المواجهة.

وكان الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وجّه بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات، مؤكداً حرص الجامعة على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة، وبناء قدراتهم، لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات.